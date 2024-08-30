Космонавт Горбунов войдёт в экипаж Crew-9

Российский космонавт Александр Горбунов войдёт в сокращённый экипаж Crew-9, который в сентябре стартует к МКС.

«Астронавт NASA Ник Хейг и космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов стартуют не ранее вторника, 24 сентября, в рамках миссии агентства SpaceX Crew-9 на Международную космическую станцию», — говорится в сообщении NASA.

Космонавты «Роскосмоса» и астронавт NASA ранее прошли тренировку по выживанию на воде в подмосковном Ногинске. Экипаж отработал ситуацию, при которой спускаемый аппарат дал течь.