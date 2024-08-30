Новый прибор от Ростеха заменит зарубежные аналоги для синхронизации сетей

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех анонсировал выход на рынок цезиевых эталонных источников частоты и времени. Эти устройства предназначены для высокоточной синхронизации цифровых сетей связи и не имеют отечественных аналогов. Они заменят зарубежные устройства.

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Цезиевые первичные эталонные источники используются для синхронизации оборудования в мобильных сетях, центрах обработки данных и космических системах. Они генерируют высокостабильные сигналы, обеспечивая настройку и поверку телекоммуникационного оборудования.

Приборы используют атомно-лучевую трубку с цезием в качестве рабочего вещества и могут служить не менее десяти лет. Разработанные специалистами НПП «Исток» им. Шокина, устройства прошли все испытания, сертифицированы и внесены в Государственный реестр средств измерений.

Директор по цифровой трансформации НПП «Исток» им. Шокина Виталий Александров сообщил, что до этого операторы связи в России использовали зарубежные цезиевые эталонные источники. Новинка от «Истока» позволит избежать зависимости от импортных комплектующих, так как все основные узлы производятся в России.