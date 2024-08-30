В России представили отечественные ИИ-компьютеры с процессорами AMD

Российская компания "Гравитон" анонсировала персональные компьютеры на базе процессоров AMD Ryzen AI с архитектурой Zen 4 и сокетом AM5. Об этом сообщает портал iXBT.

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В линейку новых компьютеров вошли модели с процессорами Ryzen 5 8600G, Ryzen 7 8700F и Ryzen 7 8700G. В "Гравитоне" отметили, что новые процессоры позволят локально запускать ИИ-интерфейсы на компьютерах и ускорят работу приложений, использующих алгоритмы искусственного интеллекта. Это позволит добиться улучшенной производительности виртуальных помощников, редакторов изображений и видео, в том числе в видеоконференциях в реальном времени.

"Использование технологий ИИ — главный тренд этого года, и он с нами надолго", — подчеркнул руководитель отдела продуктового развития "Гравитон". Александр Кисяков.

Модели "Гравитон Д31А" и "Д51А" будут поддерживать оперативную память DDR5, шину PCI Express 4.0 и оснащены всеми актуальными портами и видеовыходами. Ожидается, эти модели будут включены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России в четвертом квартале 2024 года. Стоимость новинок и дата начала продаж не уточняются.