Samsung показала недорогой смартфон с защитой квантовым шифрованием

Samsung представила смартфон Galaxy Quantum 5 с квантовым шифрованием. Об этом сообщает портал SamMobile.

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Новинка выделяется на фоне конкурентов наличием криптографического чипа ID Quantique S2Q000, который обеспечивает работу квантового генератора случайных чисел в системе безопасности Samsung Knox. Это повышает защиту банковских и платежных приложений.

Новинка доступна для покупки эксклюзивно у южнокорейского оператора SK Telecom по цене в 618 тыс. вон (около 42 тыс. руб.).

По сути, Samsung Galaxy Quantum 5 — это Galaxy A55, основное отличие которых заключается в наличии криптографического чипа. В остальном новинка предлагает тот же 6,6-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, защищенный стеклом Gorilla Glass Victus+. Тройную камеру с разрешением 50, 12 и 5 Мп, а также селфи-камеру на 32 Мп.

За производительность устройства отвечает фирменный чип Exynos 1480, дополненный 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 25 Вт, а также смартфон имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP67.