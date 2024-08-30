В Новосибирской области могут создать центр для развития дирижаблей

В Новосибирской области обсуждается создание «Центра изучения и развития воздухоплавания», который может стать ключевым элементом для развития дирижабельных грузовых перевозок в Сибири, Дальнем Востоке и Арктической зоне России. Это предложение было озвучено на международном форуме «Технопром-2024» в Новосибирске.

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Центр планируется организовать при участии институтов СО РАН, Новосибирского государственного и Новосибирского технического университетов. Основные работы по разработке и эксплуатации дирижаблей будет проводить «Учебно-эксплуатационный дирижабельный центр». В России единственный дирижабледром находится в Киржаче Владимирской области.

Беспилотные дирижабли смогут перевозить грузы от 20 до 200 тонн на расстояние до 4000 км, а также использоваться для картографических и геофизических исследований. В рамках форума был представлен новый тип беспилотного дирижабля с роторными движителями и проект «умного» дирижабля без хвостового оперения. Министр науки и инновационной политики Новосибирской области отметил, что дирижабли являются перспективной экологичной технологией для транспортировки и защиты от дронов.