Российские ученые улучшили качество алюминиевых сплавов

Специалисты Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) разработали и запатентовали устройство для повышения качества слитков алюминиевых сплавов. Новинка, так называемое улавливающее кольцо, предназначена для установки в емкости, где застывает расплав. Оно эффективно снижает содержание окислов, шлаков и других примесей в готовой продукции.

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По словам ученых, это устройство удерживает посторонние вещества, образующиеся при литье, и предотвращает их попадание в слиток. Кольцо выполнено цельным и оснащено системой центровки из нихромовой проволоки, что позволяет эффективно улавливать включения и обеспечивает более ровную поверхность слитка.

Разработка ученых НИУ БелГУ улучшает механические, физические и химические характеристики алюминиевых сплавов, которые широко используются в пищевой, строительной, автомобильной и авиационной отраслях. Устройство снижает содержание окисных и шлаковых включений в слитках на 50−70%, что позволяет получить продукцию более высокого качества.