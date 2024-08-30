Названы 10 лучших смартфонов стоимостью до 20 тысяч рублей

Названы лучшие смартфоны, которые можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Редакция портала 3DNews составила подборку из 10 лучших смартфонов, доступных на российском рынке, стоимость которых не превышает 20 тыс. руб.
Открывает список Honor X8b по цене от 19,4 тыс. руб., получивший безрамочный AMOLED-экран на 6,7 дюйма с частотой обновления 90 Гц, набор из трех камер на 108, 5 и 2 Мп, тонкий и легкий корпус и чип Snapdragon 680. Среди недостатков указывают отсутствие слота для карты памяти и невысокую производительность.
За ним следует Infinix Note 40 стоимостью от 19,9 тыс. руб., оснащенный AMOLED-экраном на 6,78 дюйма с частотой 120 Гц, корпусом с защитой от брызг по стандарту IP54, стереодинамиками, быстрой зарядкой, беспроводной магнитной зарядкой и фронтальной камерой со вспышкой. Однако в смартфоне не предусмотрен слот для карты памяти и нет опций по фокусным расстояниям камеры.
На третьей позиции разместили Redmi Note 13 с 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц, корпусом с брызгозащитой (IP54), хорошей автономностью и слотом для карты памяти. Среди недостатков указывают невысокое качество съемки на широкоугольный модуль, производительность, небольшой объем оперативной памяти в младших версиях и рекламу в оболочке. Стоит гаджет от 15 тыс. руб.
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Tecno Camon 30 оказался на четвертом месте. При цене от 19,9 тыс. руб. смартфон предлагает 6,78-дюймовый IPS-экран с частотой 120 Гц, хорошую автономность, много памяти, выделенный слот для карты MicroSD и нормальную производительность. К минусам отнесли отсутствие ультраширокоугольной камеры и переизбыток предустановленного ПО.
Замыкает топ-5 Realme 12 стоимостью от 16,2 тыс. руб. Гаджет оснащен хорошо откалиброванным AMOLED-дисплеем на 6,67 дюйма с частотой 120 Гц, основной камерой с неплохим качеством съемки, аккумулятором с хорошей автономностью, быстрой зарядкой и стереодинамиками. Среди недостатков указывают на среднюю производительность и низкое качество видеосъемки.
В топ также попали Oppo A78, Huawei nova Y91, Samsung Galaxy A15, Vivo Y28 и HMD Pulse Pro.