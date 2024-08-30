Названы 10 лучших смартфонов стоимостью до 20 тысяч рублей

Редакция портала 3DNews составила подборку из 10 лучших смартфонов, доступных на российском рынке, стоимость которых не превышает 20 тыс. руб.

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Открывает список Honor X8b по цене от 19,4 тыс. руб., получивший безрамочный AMOLED-экран на 6,7 дюйма с частотой обновления 90 Гц, набор из трех камер на 108, 5 и 2 Мп, тонкий и легкий корпус и чип Snapdragon 680. Среди недостатков указывают отсутствие слота для карты памяти и невысокую производительность.

За ним следует Infinix Note 40 стоимостью от 19,9 тыс. руб., оснащенный AMOLED-экраном на 6,78 дюйма с частотой 120 Гц, корпусом с защитой от брызг по стандарту IP54, стереодинамиками, быстрой зарядкой, беспроводной магнитной зарядкой и фронтальной камерой со вспышкой. Однако в смартфоне не предусмотрен слот для карты памяти и нет опций по фокусным расстояниям камеры.

На третьей позиции разместили Redmi Note 13 с 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц, корпусом с брызгозащитой (IP54), хорошей автономностью и слотом для карты памяти. Среди недостатков указывают невысокое качество съемки на широкоугольный модуль, производительность, небольшой объем оперативной памяти в младших версиях и рекламу в оболочке. Стоит гаджет от 15 тыс. руб.

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Tecno Camon 30 оказался на четвертом месте. При цене от 19,9 тыс. руб. смартфон предлагает 6,78-дюймовый IPS-экран с частотой 120 Гц, хорошую автономность, много памяти, выделенный слот для карты MicroSD и нормальную производительность. К минусам отнесли отсутствие ультраширокоугольной камеры и переизбыток предустановленного ПО.

Замыкает топ-5 Realme 12 стоимостью от 16,2 тыс. руб. Гаджет оснащен хорошо откалиброванным AMOLED-дисплеем на 6,67 дюйма с частотой 120 Гц, основной камерой с неплохим качеством съемки, аккумулятором с хорошей автономностью, быстрой зарядкой и стереодинамиками. Среди недостатков указывают на среднюю производительность и низкое качество видеосъемки.

В топ также попали Oppo A78, Huawei nova Y91, Samsung Galaxy A15, Vivo Y28 и HMD Pulse Pro.