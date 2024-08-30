Объяснено массовое вымирание морской жизни

Ученые Университета Саутгемптона объяснили, как миллионы лет назад геологические процессы привели к массовому вымиранию морской жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Исследователи изучили череду океанических аноксических событий, которые произошли между 185 и 85 миллионами лет назад, когда уровень кислорода в морях снизился до критического уровня. Эти события привели к значительным биологическим потрясениям, включая массовое вымирание морских видов.

Для исследования команда объединила статистический анализ и компьютерное моделирование, чтобы понять, как тектонические процессы, такие как распад суперконтинента Гондвана, повлияли на химию океанов. Было установлено, что интенсификация вулканической активности и выветривание пород высвободили в океаны большое количество фосфора — ключевого элемента для жизнедеятельности организмов.

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В результате этих геологических процессов происходило усиление биологической активности, что приводило к массовому погружению органического вещества на дно океана, где оно потребляло большое количество кислорода. Это создавало мертвые зоны в океанах, способствующие массовой гибели живых организмов.

Авторы отмечают, что современная деятельность человека уже привела к снижению уровня кислорода в океане, и полученные данные могут помочь в прогнозировании последствий этого процесса.