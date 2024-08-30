Samsung оправдалась за отслаивающуюся краску в Galaxy Z Fold6

Владельцы Samsung Galaxy Z Fold 6 пожаловались на проблемы с отслаиванием краски на корпусе смартфона. Производитель объяснил это использованием некачественных зарядок, сообщает Ferra.

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Пользователи, купившие премиальный складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold6, обнаружили, что на корпусе их гаджета начала отслаиваться краска. В ответ на это Samsung заявила, что проблема связана не с качеством сборки, а с использованием зарядных устройств сторонних производителей.

Компания утверждает, что использование неофициальных зарядных устройств, особенно высокоскоростных и неправильно заземленных, может вызвать утечку электрического тока, что приводит к отслоению анодированного покрытия телефона.

Производитель рекомендует владельцам смартфонов использовать только официальные зарядные устройства Samsung или беспроводные зарядные устройства стандарта Qi.

Складной Samsung Galaxy Z Fold6 был представлен 10 июля в рамках презентации Galaxy Unpacked. По мнению экспертов, устройство получило незначительные изменения по сравнению с предшественником, что слабо выделяет Z Fold6 на фоне более технологичных китайских конкурентов.