Google внедрила в «Переводчик» специальную функцию для складных смартфонов

Google наконец-то внедрила функцию двойного экрана в свой Переводчик для владельцев складных смартфонов, таких как Pixel Fold и Galaxy Z Fold 6.

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Эта функция, называемая режимом двухэкранного разговора, позволяет использовать внешний и внутренний дисплеи устройства одновременно, что упрощает общение с людьми, говорящими на другом языке.

Когда пользователь говорит на своем языке, текст отображается на внешнем экране, а перевод на языке собеседника появляется на внутреннем. Это делает процесс общения более удобным и интуитивным.

Режим двухэкранного разговора изначально был доступен только через Google Ассистента, что вызвало критику со стороны пользователей, которые забывали команду активации.

Однако теперь эта функция встроена непосредственно в приложение Google Переводчик, что делает её доступной без необходимости вызова голосового помощника.

К сожалению, этот режим работает только на складных устройствах Google и Samsung, работающих на Android 14, поскольку другие складные смартфоны, такие как OnePlus Open или Motorola Razr Plus, не поддерживают необходимый API для работы двухэкранного режима.