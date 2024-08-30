Лунная миссия США оказалась под угрозой срыва

Лунная миссия NASA сталкивается с серьезными проблемами, которые могут поставить под угрозу её выполнение.

Согласно новому отчету от Управления генерального инспектора NASA (OIG), проект Mobile Launcher 2 (ML-2), необходимый для транспортировки ракеты Space Launch System (SLS) на стартовую площадку, сталкивается с значительными перерасходами и задержками.

Изначально проект должен был обойтись в $383 млн и завершиться к марту 2023 года. Однако его стоимость уже достигла $1.8 млрд, и, по прогнозам OIG, может возрасти до $2.7 млрд.

Поставка ML-2 теперь ожидается не ранее сентября 2027 года, что более чем на четыре года позже запланированного.

Эти задержки могут негативно повлиять на сроки будущих миссий Artemis, включая запуск Artemis IV, который может быть отложен до весны 2029 года.

Отчет также подчеркивает, что NASA следует пересмотреть подход к управлению проектами и рассмотреть возможность перехода на фиксированные контракты, чтобы избежать подобных проблем в будущем.