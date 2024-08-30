Изучено разрушение железных метеоритов

Научный коллектив трех российских институтов завершил исследование, посвященное разрушению железных метеоритов, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Полученные данные призваны помочь выработке правильной технологии защиты Земли от метеоритов и астероидов.

"Специалисты Уральского федерального университета, Института физики металлов УрО РАН и ФИЦ проблем химической физики и медицинской химии в Черноголовке провели серию опытов и выяснили, как метеориты сопротивляются разрушению при ударах. Данные, полученные физиками, помогут в будущем предотвращать падения крупных астероидов и метеоритов на Землю", - отметили в пресс-службе.

Как рассказала член авторского коллектива Разиля Муфтахетдинова, ученые исследовали четыре железных метеорита - Сихотэ-Алинь, Чинге, Сеймчан и Дронино, которые были найдены в разное время в Туве, Приморском крае, Магаданской области, а также в Рязанской области. Анализ показал, что разрушение таких метеоритов происходит под нагрузкой, превышающей атмосферное давление примерно в 40 тысяч раз.

"На разрушение метеорита среди прочего влияют и исходная структура, и количество дефектов внутри него. Однако, если сравнивать с железными и железоникелевыми сплавами земного происхождения, то прочность железных метеоритов лишь незначительно уступает самым высокопрочным сталям", - отметила Муфтахетдинова.

Полученные данные, по мнению ученых, помогут предотвращать столкновения с крупными космическими телами, которые при падении на Землю могут вызвать катастрофические последствия. Такие астероиды или метеориты можно разрушать в космосе с помощью ядерного взрыва или большого заряда промышленного взрывчатого вещества либо менять их траекторию полета.