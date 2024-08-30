ИИ GigaChat от Сбера восстановит второй том «Мертвых душ» Гоголя

Сбер объявил о запуске уникального проекта по восстановлению утраченного второго тома «Мертвых душ» Николая Гоголя.

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В этом амбициозном начинании ключевую роль сыграет искусственный интеллект GigaChat, который, обученный на сохранившихся черновиках, архивных материалах и исследованиях экспертов, поможет воссоздать текст, уничтоженный самим автором более 170 лет назад.

Проект, получивший название «"Мертвые души". Второй том. Возрождение», обещает вернуть читателям возможность познакомиться с новыми и старыми героями через призму авторского стиля Гоголя, воссозданного нейросетью.

Это будет первый в мире случай, когда роман будет восстановлен с помощью искусственного интеллекта, открывая новые перспективы для изучения и сохранения культурного наследия.

Сбер уже имеет опыт работы с ИИ для возрождения утраченных культурных ценностей, включая проекты по расшифровке рукописей Петра I и воссозданию исчезнувших во время войны картин.