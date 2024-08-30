OpenAI согласилась сдавать свои будущие ИИ-модели властям США на проверку

OpenAI и Anthropic согласились предоставить властям США доступ к новым ИИ-моделям перед их публичным выпуском.

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Эти компании подписали меморандумы с Институтом безопасности ИИ США, что позволит правительству проверять модели на потенциальные риски и предлагать улучшения безопасности.

Данное сотрудничество происходит на фоне обсуждений о регулировании искусственного интеллекта с целью сбалансировать безопасность и инновации.

Соглашения с OpenAI и Anthropic являются частью более широких усилий Белого дома по обеспечению регулирования ИИ.

Компании добровольно обязались инвестировать в исследования по кибербезопасности и разработке методов распознавания ИИ-сгенерированного контента.

Директор Института безопасности ИИ США, Элизабет Келли, назвала эти шаги важным этапом на пути к ответственному управлению развитием искусственного интеллекта.