В Китае запретили беспроводные зарядники для iPhone
Китайские регулирующие органы запретили продажу определенных типов беспроводных зарядных устройств. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).
По словам представителей управления Министерства промышленности и информационных технологий Китая, новые запреты ограничат продажу беспроводных зарядок с 1 сентября. Это связано с тем, что многие модели работают на запрещенных частотах, которые используются, в том числе, в авиационной отрасли. Из-за этого гаджеты могут создавать помехи.
С начала осени беспроводные зарядные станции для гаджетов смогут работать только в трех диапазонах — 100-148,5 килогерц, 6765-6795 килогерц и 13553-13567 килогерц. Журналисты SCMP подчеркнули, что в первую очередь запрет коснется зарядных станций Apple MagSafe для iPhone, которые работают на частоте 360 килогерц, то есть за пределами разрешенных диапазонов.
В том числе, власти Китая ограничили максимальную мощность потребительских зарядных станций 80 ваттами. С учетом новых правил импорт зарядных устройств, нарушающих ограничения, будет прекращен.
Ранее журналисты издания Hi-Tech Mail.ru заметили, что iPhone 15 Pro Max подешевел на 75 тысяч рублей за год в российской рознице. На старте продаж флагман был оценен в 189-200 тысяч рублей.