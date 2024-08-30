В Китае запретили беспроводные зарядники для iPhone

Китайские регулирующие органы запретили продажу определенных типов беспроводных зарядных устройств. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

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По словам представителей управления Министерства промышленности и информационных технологий Китая, новые запреты ограничат продажу беспроводных зарядок с 1 сентября. Это связано с тем, что многие модели работают на запрещенных частотах, которые используются, в том числе, в авиационной отрасли. Из-за этого гаджеты могут создавать помехи.

С начала осени беспроводные зарядные станции для гаджетов смогут работать только в трех диапазонах — 100-148,5 килогерц, 6765-6795 килогерц и 13553-13567 килогерц. Журналисты SCMP подчеркнули, что в первую очередь запрет коснется зарядных станций Apple MagSafe для iPhone, которые работают на частоте 360 килогерц, то есть за пределами разрешенных диапазонов.

В том числе, власти Китая ограничили максимальную мощность потребительских зарядных станций 80 ваттами. С учетом новых правил импорт зарядных устройств, нарушающих ограничения, будет прекращен.

Ранее журналисты издания Hi-Tech Mail.ru заметили, что iPhone 15 Pro Max подешевел на 75 тысяч рублей за год в российской рознице. На старте продаж флагман был оценен в 189-200 тысяч рублей.