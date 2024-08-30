Слова Трампа о космической нацгвардии призвали проанализировать

Инициативу бывшего американского лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа по созданию Национальной гвардии Космических сил США не стоит недооценивать, она заслуживает глубокого анализа. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил директор АНО "Исследовательский центр "Космическая экономика и политика" Валентин Уваров.

"Думаю, что данная инициатива заслуживает глубокого анализа и не стоит ее относить к примерам экстравагантной предвыборной риторики кандидата в президенты от Республиканской партии США", - рассказал Уваров.

По его словам, учреждение нового вида войск может стать предпосылкой для дальнейшей милитаризации космоса. В речах и инициативах бывшего лидера США встречаются параллели между освоением Дикого Запада в XIX веке и современным покорением космоса.

"Если все задуманное стратегами из вашингтонского мозгового центра будет так же планомерно реализовываться, то нас ждет "одно окно в дальний космос", у которого будут дежурить "космические ковбои Дональда Трампа", - считает эксперт.

Он подчеркнул, что традиционно нацгвардия выполняет функции внутренних войск и привлекается для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

"Если отставить в сторону то, что нацгвардия, по законам США, не используется в операциях за границей, то о каких же тогда чрезвычайных ситуациях в космосе может идти речь? Наводнений и землетрясений там не бывает, с магнитными бурями им не справиться, а поимка астероидов - это уже к "космическим рейнджерам", - добавил он.

Уваров напомнил о серьезной проблеме, которая может привести к чрезвычайной ситуации на низких орбитах - космическом мусоре. Но и тут, по его словам, обещанный Трампом вид войск ни к чему.

"В случае такого ЧП нацгвардия не поможет определить, чей обломок мусора спровоцировал синдром Кесслера. Поэтому лучше сесть за стол переговоров, пока не поздно, и в этом вопросе бойцы нацгвардии США не помощники", - подчеркнул эксперт.

Уваров добавил, что создание такого вида войск подкрепит текущее отношение США к космосу как к своей подконтрольной территории. "Достаточно обратиться к документам Пентагона, в которых в последние годы все больше используется термин "космическая область" (space domain), где второе слово на английском языке имеет также значение "владение", - заключил он.

Об инициативе Трампа

Выступая в Детройте (штат Мичиган) в понедельник, Трамп пообещал в случае своей победы на президентских выборах в ноябре учредить Национальную гвардию Космических сил США, чтобы и дальше противостоять России и Китаю.