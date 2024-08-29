В работе X произошел сбой

В работе социальной сети X произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Проблемы в работе X начались около 22:00 по московскому времени. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в США (более 50 тысяч обращений). Также о проблемах в работе X сообщали пользователи из стран Европы и других регионов мира.

Отмечается, что большая часть жалоб касается приложения соцсети (85%). Также проблемы наблюдаются при подключении к серверу (11%) и при работе с сайтом (4%).