«Астра» заменит облачные сервисы Amazon и Google для бизнеса

Компания «Группа Астра» представила новую облачную платформу Astra Cloud, которая, по словам разработчиков, поможет улучшить ИТ-системы и оптимизировать бизнес-процессы. Эта платформа позиционируется как российская альтернатива таким гигантам, как Google Cloud и Microsoft Azure, особенно после того, как эти компании начали закрывать доступ к своим услугам для российских клиентов. Astra Cloud ориентирована на крупные компании и государственные учреждения, которые теперь могут искать решения внутри страны.

© Ferra.ru

На старте Astra Cloud предлагает пользователям платформу для работы с базами данных Tantor и систему управления ими. Клиенты смогут воспользоваться операционной системой Astra Linux, а также сервисами для резервного копирования RuBackup и почтовым сервером RuPost, которые могут заменить западные аналоги, такие как Microsoft Exchange. Разработчики обещают, что Astra Cloud позволит провести цифровую трансформацию без значительных затрат на новое оборудование и обучение, а также обеспечит надёжное хранилище данных.

Платформа также поддерживает сторонние операционные системы, включая Windows, что позволяет клиентам использовать привычные инструменты. Представители «Группы Астра» подчеркнули, что Astra Cloud подойдёт для компаний любого размера, от стартапов до крупных корпораций. Тарифы на услуги формируются индивидуально в зависимости от потребностей клиента. На данный момент серверы Astra Cloud расположены в московских дата-центрах, соответствующих высоким стандартам безопасности, и планируется расширение на другие регионы.