Samsung представил стиральные машины со встроенным ИИ

Samsung представила стиральные машины Bespoke AI Washing Machines, которые получили барабан на 12 кг и функции на базе искусственного интеллекта, помогающие в стирке. Об этом сообщает портал GizmoChina.

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Bespoke AI Washing Machines используют передовые датчики и технологии на базе ИИ для автоматического определения веса, деликатности и степени загрязнения белья, что позволяет точно регулировать количество воды и моющего средства.

Функция Auto Dispense автоматически подает необходимое количество моющего средства и кондиционера, а режим AI Energy Mode в приложении SmartThings помогает контролировать и управлять энергопотреблением, обеспечивая экономию до 70%. С помощью SmartThings Clothing Care пользователи могут создавать индивидуальные циклы стирки и управлять процессом удаленно.

Среди полезных функций также выделяются SuperSpeed, сокращающая время стирки до 39 минут, Q-Bubble и Speed Spray для эффективного полоскания, и Hygiene Steam, удаляющая до 99,9% бактерий и аллергенов.

Стиральные машины Bespoke AI Washing Machines оснащены дверцей из закаленного стекла, небольшим экраном для вывода информации, кнопками управления и отсеком для моющих средств. Новинка доступна в трех цветах: серебряный, черный и синий. Стоимость варьируется от 53 до 75 тыс. рупий (около 57,7 и 81,7 тыс. руб.).