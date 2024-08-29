США приостановили пуски Falcon 9

Федеральное управление гражданской авиации США временно приостановило пуски тяжелой ракеты Falcon 9 компании SpaceX из-за неудачной посадки первой ступени на морскую платформу. Об этом сообщает SpaceNews.

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По мнению американского регулятора, случившееся требует расследования. Издание со ссылкой на вице-президента SpaceX по ракетам Falcon 9 и Falcon Heavy утверждает, что в компании не считают произошедшее проблемой для общественной безопасности.

Ранее многоразовая первая ступень тяжелой ракеты Falcon 9 опрокинулась при посадке на морскую платформу A Shortfall of Gravitas. Перевернувшийся носитель использовался 23 раза. В ходе последнего пуска с его помощью был успешно запущен 21 спутник системы Starlink.

Первая ступень Falcon 9 опрокинулась при посадке

В июле регулятор также приостанавливал старты Falcon 9 после того, как во время пуска носителя с аппаратами Starlink в качестве полезной нагрузки произошло преждевременное отключение двигателей второй ступени ракеты, что привело к приостановке полетов носителя.