Раскрыт финальный дизайн «пустынного» iPhone 16 Pro Max

Портал 9to5Mac опубликовал рендер iPhone 16 Pro Max в новом золотом цвете, который, по слухам, будет «Пустынный титан».

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В последних утечках цвет флагманского iPhone называли коричневым, бронзовым и золотым. Опубликованный 9to5Mac рендер и вовсе демонстрирует другой золотой оттенок, который ранее нигде не фигурировал. Отмечается, что предоставивший изображение источник в прошлом в точности определил цвета iPhone 15 Pro, в связи с чем журналисты уверены, что это финальный дизайн iPhone 16 Pro Max.

Кроме того, на фото смартфон показан в чехле, на торце которого имеется вырез. Вероятно, он предусмотрен для сенсорной кнопки захвата, которая, по слухам, будет отвечать за управление приложением «Камера».

Презентация смартфонов серии iPhone 16 пройдет 9 сентября в 20:00 по московскому времени. Ожидается, что базовая и Plus-модели предложат новый дизайн блока камер с вертикальным расположением датчиков, тогда как Pro и Pro Max получат увеличенные до 6,3 и 6,9 дюйма экраны. При этом кнопку захвата должны получить все четыре версии iPhone 16.