В России разработали уникальный способ добывать энергию в Арктике

Ученые из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали уникальный способ добывать энергию в Арктике — с помощью специального работающего даже при сверхнизких температурах ветрогенератора. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Как рассказал агентству Игорь Раскинд, глава филиала «Ботлихского радиозавода», заказавшего разработку, проект доверили именно новосибирским ученым, так как те являются специалистами по работе техники в условиях Крайнего Севера.

Уточняется, что особенностью разработки стала особая вращающаяся конструкция, имеющая преимущества не только с инженерной, но и с экологической точки зрения.

«Используется тот же принцип, что и на яхтах с турбопарусом, по сути, это вертикальное крыло», — сообщил Раскинд и отметил, что подвижный элемент не представляет опасности для северных птиц.

Комплекс будет мобильным, а при необходимости одинаковые элементы можно объединять в одну систему, увеличивая мощность установки.

Ранее российский ученый рассказал о сопоставимых с энергией ядерного заряда взрывах в Арктике.