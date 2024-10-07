Акулы-камикадзе и кошки-шпионы: как военные пытались военизировать зверей

История знает немало случаев, когда армии разных стран пытались военизировать различны животных, от крыс до верблюдов. Портал slashgear.com рассказал о самых неожиданных экспериментах в этом поле.

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Проект «Голубь»

Во время Второй мировой психолог Б.Ф. Скиннер, изобретатель знаменитого «ящика Скиннера», продумал план т.н. проекта «Голубь». Он использовал все, что узнал о дрессировке животных через механизмы наказания и награды, чтобы научить голубей наводить ракеты на цель, нажимая на кнопки клювом. Финальный дизайн предполагал размещение трех голубей в кокпите в передней части ракеты. Любопытно, что план Скиннера, несмотря на протесты военных, все-таки получил грант… Но было уже слишком поздно. Армия предпочла перевести ресурсы на нечто более практичное. А именно, атомную бомбу.

Акустические кошки

США и СССР в период холодной войны постоянно шпионили друг за другом, однако ЦРУ хотело добавить в арсенал инструментов Америки еще один инструмент. Если точнее, кошек со вживленными микрофонами, которые смогли бы подслушивать разговоры дипломатов. Правда, никто не подумал, что кота-шпиона нужно дрессировать — первому подопытному просто имплантировали микрофон в ухо и радиопередатчик в шею. Он слишком быстро отвлекся от цели, не смог ничего подслушать и, в конце концов, попал под машину. И даже после попыток надрессировать кошек сотрудники ЦРУ пришли к выводу, что они слишком ленивые и ненадежные.

Проект «Шлем»

Еще один реликт холодной войны. США рассматривали возможность топить вражеские суда при помощи военизированных акул, т.к. они, в отличие от торпед, не появляются на радарах. Каждую боевую акулу предлагалось снабдить специальным шлемом, который направлял бы животное с помощь электрических импульсов. А по достижению цели бомбы, прикрепленные к шлему, взрываются — и топят корабль. Но, как выяснилось на практике, акулы недолго слушаются приказов: в какой-то момент они начинают просто игнорировать импульсы шлемы и занимаются своими делами.

Операция «Рентген»

После нападения на Перл-Харбор многие граждане США предлагали идеи для ответного удара. Одной из самых странных идей была операция «Рентген» — предложение стоматолога Литла Адамса. Он хотел поймать в Мексике сотни летучих мышей, прицепить к ним часовые бомбы и запихнуть в осколочные бомбы. 1000 мышей на одну бомбу, если точнее. После этого нужно лишь сбросить снаряд над Японией, дождаться, пока летучие мыши разлетятся по зданиям — и можно любоваться фейерверками.

Идея доктор Адамса звучит, мягко говоря, безумно, но президент Франклин Рузвельт воспринял план всерьез. Операции помешал тот факт, что летучих мышей невозможно контролировать, не говоря уже о том, что тогда они пребывали в спячке. На испытаниях большинство животных либо улетали, либо не просыпались вообще. А один раз мышь с прицепленной взрывчаткой смогла сбежать на свободу и подожгла взлетную полосу в Нью-Мехико.

Замбурек

Начиная с XVII века армии на Ближнем Востоке, центральной Азии, юго-восточной Азии и Индии использовали т.н. замбуреки — от персидского слова, означающего «шершень». По сути, орудие представляло собой вращающуюся турель, установленную на седло верблюда. Замбурек был одним из самых ранних образцов мобильной артиллерии: благодаря верблюдам армии могли разворачивать пушки даже на труднопроходимой местности, куда не доберется обычный транспорт.