Оборонительные сооружения XVIII века обнаружили в Красноярске

Российские археологи обнаружили в ходе раскопок в Красноярске оборонительные сооружения XVIII века. Это ров, который окружал Красноярский острог, сообщает Telegram-канал Сибирского федерального университета.

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В настоящее время эксперты обследуют находку. Более точные данные о ней будут представлены позднее.

Это не первая историческая находка в Красноярске в 2024 году. Ранее исследователи обнаружили возможную границу старейшего городского некрополя.

Во время работ, организованных в рамках реконструкции двух деревянных домов, были найдены человеческие кости. К настоящему времени известно местоположение только центральной части некрополя. Его окраины находятся под плотной современной городской застройкой.

В 2023 году при строительстве метро в Красноярске нашли руины царского базара. Фундамент и фрагменты кирпичной кладки датировали XIX веком.