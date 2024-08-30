Раскрыта тайна возникновения древнего каменного сооружения

Междисциплинарная группа ученых, включающая историков, геологов, физиков и археологов из Испании раскрыли тайну возникновения древнего мегалитического памятника — дольмена Менга. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

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Дольмен Менга — это мегалитическое сооружение, состоящее из массивных каменных блоков, некоторые из которых весят до 150 тонн. Ученые предполагают, что его строительство началось около 6000 лет назад. Чтобы создать этот сложный памятник, неолитические строители должны были обладать высокими инженерными навыками, необходимыми для перемещения и точной установки огромных камней.

Исследователи считают, что камни для дольмена были вырезаны примерно в километре от места строительства, после чего их транспортировали на санях по деревянной дорожке. Затем часть холма была выкопана, чтобы установить камни для стен, вклинивая их в коренную породу с использованием противовесов и пандусов.

Камни были размещены под углом внутрь, что уменьшило размер крыши и придало монументу трапециевидную форму. Этот процесс требовал применения рычагов. Внутренние каменные столпы были установлены аналогичным образом, а затем на них уложены массивные камни, служащие крышей.

Все этапы строительства требовали высокой точности для обеспечения плотного прилегания компонентов дольмена. Каменные блоки также были закреплены таким образом, чтобы сохранять свою прочность на протяжении тысячелетий.

Исследование показывает, что неолитические люди обладали не только инженерными навыками, но и знаниями о природных материалах, позволяющими создавать долговечные конструкции, такие как дольмен Менга.