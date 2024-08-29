В смартфонах Oppo появится кнопка, как в iPhone

Смартфоны серии Oppo Find X8 получат дополнительную кнопку для камеры, как в iPhone 16. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Согласно утекшему в сеть слайду, Oppo намерена оснастить флагманские смартфоны серии Find X8 емкостной кнопкой, предназначенной для фото- и видеосъемки. Аналогичное решение, по слухам, будет использоваться в линейке iPhone 16.

В Oppo Find X8 сенсорная кнопка будет использоваться сразу для нескольких целей. Предполагается, что легкое нажатие будет включать фокусировку камеры, сильное нажатие — спуск затвора. По умолчанию нажатие будет делать фото, а долгое нажатие — запускать съемку видео. Кроме того, в приложении камеры жест свайпа позволит приближать или отдалять картинку, а в галерее — увеличивать и уменьшать масштаб фотографии.

По слухам, Oppo Find X8 предложит 6,7-дюймовый экран с 1,5K-разрешением и частотой обновления 120 Гц, а также чип MediaTek Dimensity 9400 и тройную камеру с разрешением 50 Мп. Модель Find X8 Pro, в свою очередь, получит 6,8-дюймовый дисплей с таким же разрешением, чип Dimensity 9400 и два телеобъектива с 3- и 10-кратным зумом.

Дата презентации устройства пока не раскрывается. Вероятно, она запланирована на конец 2024 или начало 2025 года.