Blue Origin запустила новейший пилотируемый космолет

Прямая трансляция полета NS-26 компании Blue Origin с его стартовой площадки недалеко от Ван Хорна в Западном Техасе в четверг, 29 августа.

Эта миссия знаменует собой восьмой полет человека в рамках программы New Shepard, включающей многоразовую ракету и капсулу, и 26 миссию в целом.

В состав команды входят Николина Элрик, Роб Ферл, Юджин Грин, доктор Эйман Джахангир, Карсен Китчен и Эфраим Рабин.

Компания Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, перевезла 37 человек над линией Кармана, международно признанной границей космоса.