Портал 3dnews сообщает, что Роскомнадзор потребовал от провайдеров незамедлительно прекратить ускорение загрузки Youtube. По данным СМИ, об этом сказано в письме представителя Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ, входит в Роскомнадзор).

Ранее «Коммерсант» рассказал, что некоторые российские операторы своими силами ускорили работу Youtube. Сообщалось, что на такой шаг они пошли, так как сайт не внесен в реестр запрещенных в России и официально не заблокирован.

Источники «Коммерсанта» сообщили, что провайдеры преодолевали замедление Youtube с помощью технических решений на своих сетях. В некоторых случаях трафик перенаправляли с российских серверов на европейские.

Российские интернет-провайдеры пытаются «разогнать» Youtube

По данным 3dnews, в Роскомнадзоре обратили внимание на новости об этом. Сотрудник одного из провайдеров поделился письмом ГРЧЦ, в котором компаниям предписывается отказаться от «технологий искажения, фрагментации, подмены интернет-трафика». В письме отмечается, что провайдеры должны сохранять возможности «незамедлительного ограничения доступа» к определенным ресурсам. О принятых мерах провайдеры должны отчитаться в течение нескольких дней.