Так ли нужна защитная пленка для смартфона?

Смартфоны — дорогое удовольствие, поэтому к защите экрана устройства стоит подходить ответственно. Многие люди до сих пор покупают защитные пленки, но так ли они нужны современным мобильникам? Портал howtogeek.com разобрался в вопросе.

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Что такое протектор для экрана

Протектор — это прозрачная пластиковая пленка или тонкое стекло, которое приклеивается к экрану смартфона. Они производятся специально для конкретных моделей устройств, а потому подходят по диагонали экрана и имеют вырезы в необходимых местах.

Для того, чтобы установить протектор, достаточно лишь протереть экран тряпочкой из микрофибры, нанести немного мыльной воды на протектор и прижать его к устройству. После этого специальным инструментом можно выдавить воду и пузырьки воздуха — на идеально плоской поверхности пленка или стекло будут невидимыми.

Идея протектора в том, что он защищает экран от повреждений. Заменить пленку или защитное стекло проще, чем менять треснувший или поцарапанный экран смартфона. Однако два типа дисплеев могут сделать защитные аксессуары пережитком времени.

Gorilla Glass

Подавляющее большинство Android-смартфонов на сегодняшний день используют стекло Gorilla Glass от компании Corning — ударопрочный материал с высокой сопротивляемостью царапинам. Он также неплохо защищает от трещин, но, как правило, разные версии Gorilla Glass отдают предпочтение разной защите. Какие-то лучше спасают от царапин, другие — от трещин.

Ceramic Shield

Apple не прибегает к Gorilla Glass. На iPhone установлено специальное стекло Ceramic Shield, также производимое Corning. Причем важно, что слово «керамический» в названии материала использовано не только для рекламы: материал действительно усилен нанокристаллами керамики. Они делают стекло не только прочным, но и прозрачным — точно таким же, как обычные экраны.

Недостатки протекторов

Прежде всего, пленки и защитные стекла меняют тактильные ощущения от прикосновений к экрану. Очевидно, пластик не так приятен на ощупь, как стекло, из-за чего последний вариант стал наиболее популярным.

Помимо этого, протекторы способны изменить внешний вид устройства. Они также проигрывают по прочности Gorilla Glass и Ceramic Shield — рано или поздно даже на хорошей пленке появятся царапины.