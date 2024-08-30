В новой версии "СБПэй" появилась оплата по биометрии

Национальная система платежных карт (НСПК) выпустила обновленную версию мобильного приложения "СБПэй", в которой пользователи смогут подключить возможность оплаты по биометрии, сообщили ТАСС в пресс-службе НСПК.
"В новой версии мобильного приложения "СБПэй" появилась возможность подключить оплату покупок по биометрии. Эта функция доступна пользователям, которые предварительно зарегистрировали биометрию в приложении "Госуслуги биометрия", - отметили в компании.
Для того, чтобы привязать новый способ платежа к счету, нужно зайти в раздел "Счета", нажать на три точки в правом верхнем углу экрана смартфона и выбрать действие "Подключить биометрию".
После того, как пользователь подтвердит подключение, он автоматически перейдет на "Госуслуги", где нужно будет дать согласие на обработку биометрических персональных данных.
В дальнейшем оплата по биометрии будет происходить без участия приложения "СБПэй". При совершении операции пользователю будет достаточно посмотреть в камеру специализированного терминала, после чего спишется сумма платежа за покупку.
"Новая возможность приложения "СБПэй" является частью проекта по запуску биоэквайринга - платформы биометрических сервисов. Уже в ближайшие дни технология впервые запустится в метро Казани, там люди смогут оплачивать проезд новым для них способом. После мы планируем масштабировать решение на торгово-сервисные предприятия и увеличивать количество банков-участников, чтобы как можно больше людей могли воспользоваться сервисом", - добавил генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин.