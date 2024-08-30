В новой версии "СБПэй" появилась оплата по биометрии

Национальная система платежных карт (НСПК) выпустила обновленную версию мобильного приложения "СБПэй", в которой пользователи смогут подключить возможность оплаты по биометрии, сообщили ТАСС в пресс-службе НСПК.

"В новой версии мобильного приложения "СБПэй" появилась возможность подключить оплату покупок по биометрии. Эта функция доступна пользователям, которые предварительно зарегистрировали биометрию в приложении "Госуслуги биометрия", - отметили в компании.

Для того, чтобы привязать новый способ платежа к счету, нужно зайти в раздел "Счета", нажать на три точки в правом верхнем углу экрана смартфона и выбрать действие "Подключить биометрию".

После того, как пользователь подтвердит подключение, он автоматически перейдет на "Госуслуги", где нужно будет дать согласие на обработку биометрических персональных данных.

В дальнейшем оплата по биометрии будет происходить без участия приложения "СБПэй". При совершении операции пользователю будет достаточно посмотреть в камеру специализированного терминала, после чего спишется сумма платежа за покупку.