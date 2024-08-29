Глобальное электрическое поле Земли впервые удалось измерить

Международная группа ученых впервые успешно измерила электрическое поле Земли. Оно так же важно для нашей планеты, как гравитационное и магнитное поля.

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С конца 1960-х годов космические аппараты, пролетавшие над полюсами Земли, фиксировали поток частиц, выходящий из атмосферы в космос. Его назвали «полярным ветром».

Поток отличался необычными свойствами. Теоретические расчеты показали, что некоторые частицы воздуха будут улетучиваться в космос под воздействием интенсивного солнечного света. Но частицы внутри полярного ветра являлись холодными, без малейших признаков нагрева, и при этом двигались со сверхзвуковой скоростью.

Что-то должно было вытягивать эти частицы из атмосферы. Ученые предположили, что это может быть еще не открытое электрическое поле. Но приборы того времени не могли его обнаружить.

Только в 2016 году исследователи приступили к разработке прибора для измерения амбиполярного поля Земли. В 2022 году была запущена миссия Endurance. Ракетный корабль взял курс на Шпицберген, поднялся на высоту более 768 км и через 19 минут приводнился в Гренландском море.

Приборы показали, что изменение электрического потенциала на большой высоте составляет 0,55 вольта. Это примерно такая же мощность, как у батарейки в часах. Однако ее вполне достаточно, чтобы частицы могли противостоять гравитации и улетали в космос с полярным ветром.

Ученые рассказали, что амбиполярное поле постоянно влияло на эволюцию нашей атмосферы наряду с гравитацией и магнетизмом. Теоретически, такое же поле должно существовать на Венере и на Марсе.

«Любая планета, имеющая атмосферу, должна обладать амбиполярным полем. Теперь, когда мы, наконец, измерили его, мы можем начать изучать, как оно формировало нашу планету, а также другие планеты с течением времени», – заявили исследователи.

Ранее ученые заявили о замедлении вращения внутреннего ядра Земли. Процесс начался еще в 2010 году.