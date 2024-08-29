Российская база на Луне получит свою АЭС

Российская лунная база получит необслуживаемую саморегулируемую атомную станцию «Селена».

© Газета.Ru

Об этом заявил экс-глава атомной отрасли РФ, научный руководитель НИКИЭТ Евгений Адамов, передает РИА Новости.

«Скорее всего, для лунной базы такая установка могла бы быть установлена», — заявил он.

В ходе торжественного мероприятия, которое посвятили 75-летию со дня испытания первого отечественного ядерного заряда РДС-1, Адамов отметил, что АЭС на Луне будет работать на принципах прямого преобразования энергии.

До этого китайские ученые из Шанхайского института спутниковой инженерии разработали концепцию магнитной пусковой установки, которая облегчит отправку грузов с Луны на Землю. По словам ученых, установка будет использовать технологию магнитной левитации. Действовать она будет по принципу пращи или метательного молота, в определенный момент выбрасывая капсулу за счет центробежной силы.