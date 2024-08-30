В iPhone добавят инструмент для удаления объектов с фото

Apple представила третью бета-версию iOS 18.1, в которой появился Clean Up – инновационный инструмент от Apple Intelligence, разработанный для приложения «Фото». С помощью Clean Up пользователи могут удалять нежелательные объекты с фотографий. Об этом в своем обзоре новой бета-версии iOS рассказала редакция MacRumors.
Для удаления объекта можно нажать на него, обвести или зарисовать нужную область. Clean Up работает лучше всего, когда за объектом, который нужно удалить, находится чистый, незагроможденный фон, и чем меньше объект, тем лучше. Попытка удалить крупный объект, например, человека на переднем плане изображения (например, на групповом снимке), может привести к появлению артефактов.
Clean Up не поддерживает Live Photos. Также функция не работает на видео, но она доступна для всех других типов изображений, включая скриншоты, старые фотографии и фотографии, сделанные на другом телефоне. Все изменения, внесенные с помощью функции Clean Up, можно отменить.
Похожая функция – Magic Eraser – присутствует в смартфонах Google Pixel c 2021 года.