В iPhone добавят инструмент для удаления объектов с фото

Apple представила третью бета-версию iOS 18.1, в которой появился Clean Up – инновационный инструмент от Apple Intelligence, разработанный для приложения «Фото». С помощью Clean Up пользователи могут удалять нежелательные объекты с фотографий. Об этом в своем обзоре новой бета-версии iOS рассказала редакция MacRumors.

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Для удаления объекта можно нажать на него, обвести или зарисовать нужную область. Clean Up работает лучше всего, когда за объектом, который нужно удалить, находится чистый, незагроможденный фон, и чем меньше объект, тем лучше. Попытка удалить крупный объект, например, человека на переднем плане изображения (например, на групповом снимке), может привести к появлению артефактов.

Clean Up не поддерживает Live Photos. Также функция не работает на видео, но она доступна для всех других типов изображений, включая скриншоты, старые фотографии и фотографии, сделанные на другом телефоне. Все изменения, внесенные с помощью функции Clean Up, можно отменить.

Похожая функция – Magic Eraser – присутствует в смартфонах Google Pixel c 2021 года.