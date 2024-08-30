Samsung может выпустить смартфон без физических кнопок

Некоторые источники сообщают, что Samsung может выпустить непривычные устройства, где вообще не будет физических кнопок, которые сейчас есть у любого смартфона.

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Хотя Samsung не первая, кто экспериментирует с подобным. Аналогичные концепты были ещё у Meizu в 2019 году. Но массового распространения не получили. Смартфоны до сих пор выпускаются с привычным набором кнопок: питания, а также качельки громкости (иногда бывают раздельные).

Некоторые модели даже получают дополнительные, как правило, для вызова голосового помощника.

Сейчас некоторые инсайдеры предполагают, что корейский бренд может предложить смартфон без кнопок уже в рамках линейки Galaxy, заменив их виртуальными.

Аппаратные кнопки до сих пор остаются неотъемлемой частью устройств просто потому, что они надёжны. Отвечают за самые базовые функции и работают всегда, в отличие от сенсорных-виртуальных, которые могут повести себя неадекватно, если в системе произошел сбой. С другой же стороны, физические кнопки рано или поздно могут выйти из строя. Словом, сторонники и противники есть у обоих реализаций.

© Droidnews

Тем не менее Samsung готова на подобные эксперименты. В сети даже публикуют схематичные изображения патентов того, как это может выглядеть.

Таким образом можно добиться прорыва в дизайне устройств.