Названы самые популярные гаджеты для покупки перед 1 сентября

Эксперты компании «М.Видео-Эльдорадо» провели анализ российского рынка электроники в преддверии нового учебного года и определили наиболее популярные у россиян гаджеты для студентов и школьников. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.

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Так, в августе 2024 года лидером по продажам в сегменте бытовой техники стали наушники (36%), умные колонки (25%) и смарт-часы (21%). При этом спрос на смартфоны, планшеты, игровые консоли и видеоигры снизился. Доля продаж смартфонов и планшетов сократилась с 8% до 7%, игровых консолей — с 7% до 5%, а видеоигр — с 8% до 5%.

Наибольшую активность в покупках техники перед началом учебного года проявили жители Москвы (19%), Сибири (14%) и Северо-Западного округа (13%). Жители Центрального и Южного федеральных округов оказались менее заинтересованы в приобретении гаджетов в этот период.

Несмотря на снижение спроса на смартфоны перед учебным годом, они остаются наиболее часто ломающейся техникой у школьников и студентов — на них приходится 60% всех обращений. Осенью количество инцидентов с техникой увеличивается в 3,6 раза по сравнению с летом. Чаще всего ломаются смартфоны и планшеты брендов Apple (18%) и Xiaomi (23%). В список наиболее часто ломающейся техники также вошли планшеты, наушники и электросамокаты (по 3%).