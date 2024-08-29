Apple готовит к выходу «ИИ-персону»

Инсайдер и обозреватель агентства Bloomberg Марк Гурман сообщил о работе Apple над новым голосовым ассистентом, но это не новое поколение Siri.

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Речь идёт об автономной по отношению к Siri «виртуальной персоне» — помощнике, который будет встроен в первого робота Apple и устройства «умного» дома следующих поколений. Впоследствии вендор распространит это ИИ-решение на другие роботизированные устройства.

Как отмечает Гурман в своём отчёте, «ИИ-персона» будет оснащена гуманоидным генеративным ИИ, что приблизит синтаксис речи и построение диалогов робосистем к естественной человеческой речи. Это будут более продвинутые возможности, чем у Siri.

Сначала новый ассистент будет выпускаться только для роботов, однако в перспективе возможно и полное вытеснение Siri с iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и HomePod этой моделью ИИ.

Первый робот или прототип может быть выпущен к 2026 или 2027 году. Пока Apple проводит комплексные исследования и готовит ряд отчётов для обозначения своих дальнейших шагов. Известно, что в качестве первых шагов в этом направлении вендор выпустит устройство под кодовым названием J595, которое получит большой экран, камеры и полностью автономную ИИ-базу управления.