Россиянин создал ультратонкие часы и установил мировой рекорд

Часовщик из России Константин Чайкин создал самые тонкие в мире механические часы и установил новый рекорд. Он представил ThinKing Prototype 2 на выставке Geneva Watch Days. Ультратонкие часы имеют толщину 1,65 мм.

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Ранее соответствующий рекорд принадлежал Bulgari. Толщина этого изделия составляла 1,7 мм.

«Эта история началась с того, что как-то раз, общаясь с клиентом, я показал ему проект своих сверхсложных наручных часов. Он в ответ сказал, что все это, конечно, очень здорово, но есть наверняка задачи посложнее: мол, смогу ли я сделать ультратонкие часы? <...> Ультратонкие механизмы давно меня интересовали, и я сказал, что подумаю», — рассказал Чайкин.

При изготовлении часов у россиянина появилась проблема, с которой сталкиваются все его коллеги. Речь идет о слабой жесткости корпуса. Чайкин решил эту задачу, применив особый сорт нержавеющей стали и предусмотрев ребра жесткости. Кроме того, он дополнительно защитил изделие специально разработанным для этой модели ремешком.

У ультратонких часов российского мастера нет барабанного колеса и крышки барабана. Также у изделия уменьшена толщина пружины. Автозавода часов хватает для 32 часов работы.

Ранее в Санкт-Петербурге был представлен первый российский электрогрузомобиль. Руководитель пресс-службы компании «Электромобили Мануфэкчуринг рус» Наталья Шорина рассказала, что транспортное средство содержит в себе более 30 инновационных решений и на 70% состоит из российских комплектующих.