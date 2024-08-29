КриптоTON: последствия масштабного сбоя и что будет с блокчейном

Есть вероятность, что масштабный сбой блокчейн-сети TON негативным образом отразится на ее репутации. Об этом заявил в беседе с «Известиями» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Напомним, что ранее стало известно о крупном сбое в сети TON. Это привело к высокой нагрузке, в этой связи блоки не производились на протяжении некоторого времени. Операции в блокчейне остановились примерно в 23:00 27 августа. По словам Антонова, блокчейны должны быть надежными и стабильными, особенно когда речь идет о финансовых операциях. Он назвал данную ситуацию серьезным инцидентом, который может вызвать беспокойство у пользователей и инвесторов.

Вместе с тем не исключено, что доверие к блокчейну в будущем укрепится в том случае, если разработчикам удастся извлечь правильные уроки и усовершенствовать систему, заявил собеседник. Сбой, случившийся в сети, может стать стресс-тестом, подчеркнул эксперт.

Накануне стоимость Toncoin (TON) не отреагировала на сбой падением. TON, как и за сутки до этого, торговался по $5,3 при капитализации $13,5 млрд.