«МегаФон» сделает безлимитным интернет в метро Москвы и Санкт-Петербурга

С 1 сентября мобильный интернет в метро Москвы и Санкт-Петербурга станет безлимитным для всех абонентов, на тарифах которых подключены пакеты гигабайтов.

Предложение будет срабатывать у абонентов автоматически, как только они спустятся в метро.

«МегаФон» постоянно отслеживает уровень нагрузки на сеть в метро в Москве и Санкт-Петербурге. В метрополитене Петербурга специалисты с начала года модернизируют оборудование на станциях, в вестибюлях и внутри тоннелей. Инженеры продолжат основные работы до октября и будут постепенно вводить в эксплуатацию новые мощности. Абоненты «МегаФона» могут почувствовать увеличение скорости передачи данных на Московско-Петроградской (синей) ветке метро на 20 процентов.

В Москве до конца 2024 года будет открыта станция «Потапово» Сокольнической линии и первый участок Троицкой линии. Инженеры «МегаФона» работают над строительством сетевой инфраструктуры, чтобы мобильный интернет для пассажиров был доступен с первого дня открытия станций.

Для более широкого покрытия и устойчивого сигнала связисты используют в метро единую антенно-фидерную систему, в основе которой — высокочастотный излучающий кабель. Через поперечные прорези он излучает радиосигнал, который напрямую связывается с устройствами сотен пассажиров каждого поезда.