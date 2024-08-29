Перечислены смартфоны Xiaomi, которые получат Android 15

Google готовится к выпуску Android 15, который обещает стать самым масштабным обновлением операционной системы за последние несколько лет. Ожидается, что официальный релиз состоится до конца 2024 года. В связи с этим стало известно, что для многих популярных смартфонов Android 15 станет последним большим обновлением в их жизненном цикле.

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Издание Xiaomitime опубликовало список моделей смартфонов брендов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат Android 15, но на этой версии ОС их дальнейшая программная поддержка прекратится. В список вошла 21 модель, включая Xiaomi 12, Xiaomi 12S, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 Ultra, Redmi K50, Redmi Note 12, Poco F4 GT и другие.

Несмотря на то что Android 15 для этих устройств станет последним большим обновлением, Xiaomi продолжит выпускать для них модернизированные прошивки. Однако со временем гаджеты будут становиться все уязвимее для внешних опасностей, связанных с фишингом и доступом к личным данным, поэтому пользователям рекомендуется быть осторожными при установке новых приложений.

Android 15 обещает множество новых полезных функций, включая возможность поиска утерянного смартфона даже при полностью разряженном аккумуляторе, автоматическое подключение к спутниковой связи в местах вне зоны покрытия сотовых вышек и сети Wi-Fi, а также возможность вести раздельную запись с экрана. Кроме того, ожидается введение технологии защиты от телефонного мошенничества на базе языковой модели Gemini Nano.