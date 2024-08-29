Юрист раскрыл нюанс дела брата Дурова о хранении порнографии

Обвинению будет сложно доказать вину брата основателя Telegram Павла Дурова Николая за хранение порнографии, заявил юрист и правозащитник Михаил Салкин. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что администратор мессенджера не несет ответственность за материалы, которые загружают пользователи. По его словам, с первого взгляда этот инцидент не имеет прямого отношения к Telegram.

Если рассматривать облако Telegram как файлохранилище, то администратор такого облака не несет ответственность за содержимое, загруженное пользователем, и однозначно не имеет субъективного умысла на распространение незаконного контента. С первого взгляда этот инцидент не имеет прямого отношения к Telegram, но если вдуматься, то пользователь, который закачал в облако детское порно, мог это делать для личных целей, личного просмотра, — пояснил Салкин.

Юрист отметил, что, если в России уголовное дело не заведено, речи об экстрадиции идти не может. Он уточнил, что в Уголовном кодексе есть ответственность за хранение порнографии, но только в том случае, если оно осуществлялось с целью распространения, рекламирования или публичной демонстрации. Он добавил, что в России по данной статье грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

А какой мог быть умысел у администратора, разработчика, программиста сервиса, если он не знает о загруженным содержимом, не распоряжается ссылками на данный контент и никому ссылки, возможность скачивания не предоставлял? Поэтому оснований для преследования в РФ, на мой взгляд, нет, — заключил Салкин.

Ранее стало известно, что ордеры на арест Дуровых были выданы во Франции по обвинениям, включающим соучастие во владении детской порнографией, а также ее распространении. Согласно данным СМИ, речь также идет о предложении и предоставлении доступа к изображениям несовершеннолетних организованной группе.