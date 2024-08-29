Как пользоваться виртуальными помощниками в приложении HiFi-стриминга Звук
Если заблудились в огромной коллекции Звука и требуется помощь, на выручку придут виртуальные помощники Сбер, Джой и Афина. У них вы можете узнать любую справочную информацию о стриминге и поручить им небольшие задания. Например, добавить трек в избранное.
Как активировать помощников?
Зайдите в приложение стриминга Звук.
Кликните на раздел «Обзор».
Зеленая кнопка справа активирует голосовых помощников. Кликните по ней.
Теперь задайте интересующий вопрос помощнику. Это можно сделать как текстом, так и голосом.
Готово!
Подробнее о том, как пользоваться мобильным приложением HiFi-стриминга Звук, мы рассказали в отдельном материале.
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Что такое HiFi-стриминг Звук, и как пользоваться всеми преимуществами его подписки
Как пользоваться мобильным приложением HiFi-стриминга Звук