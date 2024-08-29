Названа причина роста рынка смартфонов

Мировой рынок смартфонов в 2024 году вырастет почти на 6 процентов. Об этом сообщается в отчете International Data Corporation (IDC).

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По оценкам специалистов, по итогам года глобальный рынок смартфонов вырастет на 5,8 процента, до 1,23 миллиарда единиц устройств. Аналитики IDC назвали главной причиной роста высокие продажи Android-телефонов в Китае.

«Рост продаж смартфонов на Android в этом году будет в девять раз быстрее и составит 7,1 процента. Рост продаж устройств на iOS составит всего 0,8 процента», — отметила старший директор по исследованиям IDC Набила Попал.

Еще одной причиной восстановления рынка аналитики назвали растущую популярность флагманских девайсов с поддержкой функций генеративного искусственного интеллекта (ИИ). К концу 2024 года эти смартфоны займут 18 процентов рынка. «Однако устройства с поддержкой GenAI изначально не будут дешевыми», — заключил директор по исследованиям в IDC Энтони Скарселла.

В начале августа аналитики IDC рассказали, что глобальные поставки планшетов выросли, достигнув значений до эпохи пандемии коронавируса. Лидером отрасли оказалась американская компания Apple.