Стало известно, когда в самолетах и поездах появится интернет

Россияне смогут начать пользоваться спутниковым интернетом в самолетах, поездах и судах в 2027 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора разработки лазерных терминалов компании «Бюро 1440» Ксению Лазаренко.

По словам собеседницы, текущее покрытие интернетом ж/д маршрута Москва-Владивосток «катастрофически маленькое». Как уточнила она, когда компания начнет предоставлять широкополосный доступ в интернет, тогда возможно будет получать интернет на всем протяжении пути. Это же касается самолетов и судов, отметила Лазаренко.

Директор разработки отметила, что основными потенциальными клиентами компании являются промышленные и транспортные организации. Она обратила внимание на подписание компанией соглашений с РЖД и «Аэрофлотом».

Ранее «Известия» сообщили, что, согласно отчету компании-партнера нескольких производителей электроники, в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го в России заметно выросли продажи домашних WiFi-роутеров, работающих на частотах 5 ГГц. Спрос на такие устройства показал рост на 56%, писало издание.