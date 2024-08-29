VK запустил единое облачное хранилище для видео

Холдинг VK объединил видеоконтент нескольких платформ в едином облачном хранилище, его объем превысил более 1,5 млрд Гбайт. Об этом говорится в сообщении компании, передает ТАСС.

VK объединила видеоконтент платформ «VK видео», «Дзен» и «ОК.Видео».

«Его объем превысил 1,5 эксабайта, или более 1,5 млрд Гбайт. Это крупнейшая библиотека видеоконтента среди российских платформ», — отмечается в сообщении.

В компании рассказали, что этим летом пиковый объем загрузки нового контента доходил до 1 петабайта в день, а создание облачной библиотеки увеличит надежность хранения видео.

Хранилище от VK появилось на фоне замедления работы YouTube на территории России. С 8 августа хостинг перестал открываться в браузерной версии на ПК и в приложениях на Smart TV.

До этого «Коммерсантъ» сообщал, что российские провайдеры начали внедрять на своих сетях решения, которые позволяют абонентам преодолевать замедление YouTube.