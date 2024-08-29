В России стартовали продажи новых планшетов Xiaomi

В России начались продажи двух новых планшетов от Xiaomi – Redmi Pad SE 8.7 и Redmi Pad SE 8.7 4G. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «М.Видео-Эльдорадо». Redmi Pad SE 8.7 и Redmi Pad SE 8.7 4G отличаются наличием слота для SIM-карты у второго и отсутствием оного у первого.

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Redmi Pad SE 8.7 и его 4G-версия оснащены 8,7-дюймовым экраном с максимальной яркостью 600 нит и контрастностью 1500 к 1. Также заявлены 10-битная глубина цвета и частота обновления до 90 Гц. Для любителей мультимедиа двойные стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos обеспечивают насыщенный, объемный звук.

Оба планшета оснащены восьмиядерным процессором MediaTek Helio G85. Благодаря аккумулятору емкостью 6650 мАч и поддержке быстрой зарядки мощностью 18 Вт пользователи могут использовать устройство в течение длительного времени.

Redmi Pad SE 8.7 и его 4G-версия доступны в трех цветах: сером, зеленом и синем, с двумя вариантами памяти: 4 ГБ + 64 ГБ и 4 ГБ + 128 ГБ. Цены на устройства составят от 14 тыс. до 19 тыс. руб.