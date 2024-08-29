Новая магнитная буря началась на Земле

Магнитная буря с интенсивностью от слабой до средней началась на Земле в четверг, 29 августа. Она продлится несколько часов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

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Эксперт отметил, что уже второй день подряд начинается с магнитной бури. Возмущения геомагнитного поля зафиксировали после 3 часов ночи. Интенсивность явления колеблется между уровнями G1 и G2.

«Более интенсивной магнитная буря не станет и в ближайшие часы прекратится», – подчеркнул Михаил Леус.

Ранее эксперты рассказали, как магнитные бури влияют на людей. Такие явления особенно опасны для метеочувствительных и людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Во время магнитных бурь возрастает количество инфарктов и инсультов. Учащаются жалобы на головную боль, бессонницу, слабость, тахикардию и скачки артериального давления. Усугубляется и состояние пациентов с психическими расстройствами.