В Индонезии обсуждают блокировку Telegram

Индонезия рассматривает возможность блокировки Telegram и приложения для потокового вещания Bigo Live в стране из-за возможного распространения порнографии и продвижения азартных игр в интернете.
Об этом сообщило издание Jakarta Globe со ссылкой на министра коммуникаций и информации Бури Ари Сетиади.
По его информации, министерство уже вынесло строгие предупреждения обеим платформам. Однако министр заявил, что ответы Telegram и Bigo Live оказались "неадекватными".
"Я бы предпочел немедленно закрыть Bigo Live и Telegram, но сначала команда должна провести дополнительные исследования", - приводит Jakarta Globe слова Бури Ари Сетиади. "Мы действуем на основе доказательств, собранных нашей командой. Если мы обнаружим доказательства [наличия] порнографии или рекламы азартных игр, мы приступим к блокировке платформ ", - подчеркнул он.