В Индонезии обсуждают блокировку Telegram

Индонезия рассматривает возможность блокировки Telegram и приложения для потокового вещания Bigo Live в стране из-за возможного распространения порнографии и продвижения азартных игр в интернете.

Об этом сообщило издание Jakarta Globe со ссылкой на министра коммуникаций и информации Бури Ари Сетиади.

По его информации, министерство уже вынесло строгие предупреждения обеим платформам. Однако министр заявил, что ответы Telegram и Bigo Live оказались "неадекватными".