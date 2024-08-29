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СМИ: Индонезия может заблокировать Telegram

Индонезия рассматривает возможность блокировки Telegram и приложения для потокового вещания Bigo Live в стране из-за возможного распространения порнографии и продвижения азартных игр в интернете.

В Индонезии обсуждают блокировку Telegram
© globallookpress.com

Об этом сообщило издание Jakarta Globe со ссылкой на министра коммуникаций и информации Бури Ари Сетиади.

По его информации, министерство уже вынесло строгие предупреждения обеим платформам. Однако министр заявил, что ответы Telegram и Bigo Live оказались "неадекватными".

"Я бы предпочел немедленно закрыть Bigo Live и Telegram, но сначала команда должна провести дополнительные исследования", - приводит Jakarta Globe слова Бури Ари Сетиади. "Мы действуем на основе доказательств, собранных нашей командой. Если мы обнаружим доказательства [наличия] порнографии или рекламы азартных игр, мы приступим к блокировке платформ ", - подчеркнул он.

Наука и техника