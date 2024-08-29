Названа дата выхода раскладушки Barbie Phone

HMD показала самую модную новинку в своей линейке — Barbie Phone, телефон, который производит определенное впечатление своим ультрарозовым дизайном. Этот телефон-раскладушка поступит в продажу 1 октября по цене 129 долларов.

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Barbie Phone, созданный в сотрудничестве с Mattel, может похвастаться зеркальной отделкой задней панели и поставляется с брелоками, наклейками и шнурком из бисера. Он работает под управлением KaiOS, поддерживает 4G, Wi-Fi, GPS и имеет доступ к таким приложениям, как WhatsApp, Google Maps и YouTube.

Его характеристики включают 2,8-дюймовый дисплей, чипсет Snapdragon 215, 512 МБ оперативной памяти и 4 ГБ памяти с возможностью расширения с помощью microSD. Аккумулятор емкостью 1 430 мАч обещает до 3,8 часов работы в режиме разговора в сети 4G. Barbie Phone также оснащен 5-мегапиксельной камерой.

Предзаказы начнутся 23 сентября.