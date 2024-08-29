Маску пригрозили блокировкой соцсети Х в одной стране

Американскому миллиардеру Илону Маску предписали в течение 24 часов назначить нового представителя компании по делу о соцсети Х в Бразилии, сообщили в Федеральном верховном суде.

Бизнесмен находится в стране под следствием в рамках расследования 4957 предполагаемых преступлений. Если он не исполнит предписание, то работа соцсети в Бразилии будет приостановлена, пишет ТАСС.

«Повестка была направлена путем публикации на официальной странице Федерального верховного суда в самой социальной сети», — сказано в сообщении.

Все преступления, которые приписывают Маску, связаны с «воспрепятствованием правосудию, преступной организацией и подстрекательством к преступлению».

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Соцсеть Х недавно объявила, что немедленно закрывает работу своего представительства в Бразилии. Администрация объяснила, что такое решение принято из-за верховного судьи Александра де Мораеса, который отдал «секретный приказ» арестовать представителя компании в стране. В компании уточнили, что соцсеть при этом продолжит оставаться доступной в Бразилии.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о решении приостановить работу соцсети Х в стране на 10 дней. Это время выделено на предъявление претензий, заметил он. По словам главы государства, платформа разжигает ненависть и провоцирует гражданскую войну.